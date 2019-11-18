Стали известны лучшие хоккеисты недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов 10-й недели регулярного чемпионата в четырёх номинациях.



Лучшим вратарём признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах, в том числе одну на ноль, и пропустил в них лишь одну шайбу. Голкипер «Ак Барса» отразил 97,62% бросков при коэффициенте надёжности 0,50.



Лучшим защитником стал Данила Галенюк (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх гостевых матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка. Защитник клуба из Санкт-Петербурга не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности.



Лучшим нападающим признан Антон Ландер («Локомотив»), одержавший вместе с командой победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков. Нападающий ярославского клуба забрасывал шайбы во всех матчах недели, отметившись дублями в поединках с «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком».



Лучшим новичком стал нападающий Кирилл Марченко (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трёх гостевых матчах недели и забросивший в них две шайбы. Шайба в ворота «Амура» стала для 19-летнего форварда первой в КХЛ, гол в поединке с «Куньлунь Ред Стар» стал победным.