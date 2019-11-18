Нападающий системы «Трактора» Степанов: хочу доказать, что могу играть в КХЛ

19-летний нападающий системы «Трактора» Егор Степанов оценил свою игру в Суперсерии со сборными юниорских лиг Канады и рассказал о цели на нынешний сезон.
«Сыграл четыре матча из шести, первый и последний пропустил. Действовал нормально — выше среднего, но не получилось набрать очков. Считаю, принёс пользу команде. Валерий Николаевич Брагин оценит мою игру, они с тренерским штабом посоветуются, приглашать или нет. Посмотрим в декабре. Конечно, за сборную всегда хочется сыграть.
Брагин — нормальный, хороший тренер. У него внутри коллектива хорошая химия всегда. Фишки и нюансы постоянно подсказывает, как лучше клюшку подставить в определённой игровой ситуации.
С Владимиром Юрзиновым ещё не общался, только прилетел из Америки, поэтому не успел. Я хочу доказать, что могу играть в КХЛ, постараюсь дебютировать в этом сезоне и закрепиться там. Такая цель у меня стоит на этот сезон», — приводит слова Степанова пресс-служба «Трактора».
- 18 ноября 2019
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