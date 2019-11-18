«Нефтехимик» — «Динамо» М: объявлены составы команд

«Нефтехимик» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:00 мск.



Команды встречались друг с другом 12 ноября, и тогда «волки» обыграли бело-голубых в Москве со счётом 6:3.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Шарипзянов, Казионов — Куликов — Хайруллин;

Сергеев — Атюшов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;

Захарчук, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;

Бойков, Моисеев, Петунин — Ефремов — Афиногенов.