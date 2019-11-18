«Нефтехимик» — «Динамо» М: объявлены составы команд

«Нефтехимик» и московское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Нижнекамске. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:00 мск.
Команды встречались друг с другом 12 ноября, и тогда «волки» обыграли бело-голубых в Москве со счётом 6:3.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Пайгин — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Шарипзянов, Казионов — Куликов — Хайруллин;
Сергеев — Атюшов, Хисамутдинов — Берглунд — Энлунд;
Захарчук, Грошев, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Тарасов — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Петерссон — Полыгалов — Индрашис;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Кулёмин;
Бойков, Моисеев, Петунин — Ефремов — Афиногенов.
- 18 ноября 2019
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