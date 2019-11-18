Крикунов: не все вернулись в хорошем состоянии — Зайцева пришлось посадить

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги выездного матча с «Нефтехимиком» (6:4).



«Начали хорошо, удачно забили два гола. Дальше старались сыграть на контратаках, перекрывали атаки соперника. Хорошо играл Бочаров, а в третьем периоде дали поиграть Кузнецову, нашему молодому вратарю 1998 года, который был у нас в Высшей лиге. Надо его возвращать в КХЛ, не очень получилось у него. Но там не только его вина, там и Лямин заправил шайбу в свои ворота.



В целом ребята настроились, использовали два раза большинство, ещё один гол забили в меньшинстве, хорошо сыграли.



Не в очень хорошем состоянии вернулись игроки из сборных, некоторые немного отошли уже, но не все — Зайцева вот пришлось посадить», — сказал Крикунов на послематчевой пресс-конференции.