Марковин: «Северсталь» доказала всем, что чего-то стоит

Нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:1 ОТ).



«Готовился к матчу по плану, ничего особенного. Прорвало. Давно этого ждал. В эпизоде с первым голом мне повезло, со вторым — очень хотели выиграть, тоже, можно сказать, повезло.



Десять поражений ничего не говорят, мы матчей семь проиграли в овертайме, много очков взяли. Сегодня настрой был запредельный, играли только на победу. Проблема команды — в психологии, у нас очень молодая команда. Многие ребята не верили в себя. А сегодня вышли и поверили, доказали всем, что мы чего-то стоим.



На ЦСКА всегда особый настрой. Тактику не меняли, готовились как обычно. Просто вышли, выполнили задание тренера и победили. Теперь начинаем всё с чистого листа, надо выигрывать дальше. Турнирную таблицу видите. Надо в каждой встрече очки брать.



Комментарии в соцсетях мы практически не читаем. Во время последних матчей видели, что болельщики уходят с трибун. Нам уже стыдно становилось. Будем доказывать. Главное, чтобы болельщики верили в нас. Мы играем для них», — передаёт слова Марковина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.