Креативные очки фаната и очарование чирлидинга. Фото с «Авангард» — «Салават»

18 ноября в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
«Ястребы» открыли счёт в первом периоде — Алексей Потапов завершил красивую комбинацию броском с неудобной руки. Во втором периоде Сергей Широков переиграл Юху Метсолу в стиле Никиты Кучерова и укрепил преимущество команды Боба Хартли, на что гости ответили точным броском Линуса Умарка. В концовке периода Тейлор Бек забросил третью шайбу в ворота уфимского клуба. В третьем периоде Егор Мартынов укрепил преимущество «ястребов».
Омский клуб одержал третью победу подряд и в третий раз в сезоне обыграл уфимский клуб. 21 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Автомобилист», а «Салават Юлаев» 20-го встретится в Уфе с «Куньлунь Ред Стар».
Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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