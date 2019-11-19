Хэтэуэй — о плевке в Гудбрансона: такое не планируешь заранее, это просто эмоции

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Гарнет Хэтэуэй после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:2) признал свою вину в моменте с защитником соперников Эриком Гудбрансоном.

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Хэтэуэя. Гарнет заработал удаление до конца матча за плевок в Гудбрансона.

«Подобному нет места в хоккее. Это был эмоциональный поступок c моей стороны. Вы не планируете такие вещи заранее в своей голове. Просто случилась моментальная реакция. К сожалению для меня, это было неправильно», — приводит слова Хэтэуйя журналистка Саманта Пелл.