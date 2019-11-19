Гудбрансон: Хэтэуэй поступил неуважительно. Так не ведут себя в хоккее

Защитник «Анахайм Дакс» Эрик Гудбрансон после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) раскритиковал форварда соперников Гарнета Хэтэуэя.

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Хэтэуэя. Гарнет заработал удаление до конца матча за плевок в Гудбрансона.

«Он сделал то, чего просто не делают в хоккее. Это просто неуважительно. Так не ведут себя. Мы соревнуемся друг с другом. И у меня нет никаких проблем с парнями, которые решают подраться. Тут всё нормально. Это игра, в которой все хотят победить. И иногда случаются такие вещи, как драки. Но опускаться на такой уровень просто неправильно», — приводит слова Гудбрансона журналист Стивен Уайно.