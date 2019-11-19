Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гудбрансон: Хэтэуэй поступил неуважительно. Так не ведут себя в хоккее

Гудбрансон: Хэтэуэй поступил неуважительно. Так не ведут себя в хоккее
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Анахайм Дакс» Эрик Гудбрансон после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:5) раскритиковал форварда соперников Гарнета Хэтэуэя.

На последней минуте второго периода хоккеисты «Анахайма» за своими воротами устроили драку с форвардом «Вашингтона» Бренданом Лайпсиком. В это время хозяева не прекратили атаку и забили третий гол в матче. Отличился Чендлер Стивенсон с передачи Хэтэуэя. Гарнет заработал удаление до конца матча за плевок в Гудбрансона.

«Он сделал то, чего просто не делают в хоккее. Это просто неуважительно. Так не ведут себя. Мы соревнуемся друг с другом. И у меня нет никаких проблем с парнями, которые решают подраться. Тут всё нормально. Это игра, в которой все хотят победить. И иногда случаются такие вещи, как драки. Но опускаться на такой уровень просто неправильно», — приводит слова Гудбрансона журналист Стивен Уайно.

Тренер «Анахайма» — о плевке Хэтэуэя: за 30 лет в хоккее подобного не видел
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019