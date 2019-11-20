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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Сент-Луисом». Видео

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Сент-Луисом». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего хозяева впереди со счётом 2:1.

В матче уже не принимает участия российский форвард «молний» Никита Кучеров. Он получил травму во втором периоде в результате силового приёма нападающего «Блюз» Брэйдена Шенна.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэдди Треттенеро.

В минувшем сезоне российский нападающий со 128 очками выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 12 баллов. В нынешнем чемпионате в активе Кучерова 6 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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