Нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму в матче с «Сент-Луисом». Видео
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». В ходе третьего хозяева впереди со счётом 2:1.
В матче уже не принимает участия российский форвард «молний» Никита Кучеров. Он получил травму во втором периоде в результате силового приёма нападающего «Блюз» Брэйдена Шенна.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэдди Треттенеро.
В минувшем сезоне российский нападающий со 128 очками выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 12 баллов. В нынешнем чемпионате в активе Кучерова 6 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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