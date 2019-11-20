Клубы МХЛ проведут акцию в поддержку голкипера юниорской сборной Казахстана

У голкипера клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилена Прокофьева обнаружили Саркому Юинга (рак костей).
Вилен родился 22 апреля 2001 года в Сатпаеве. Первые шаги в хоккее начал делать в «Казахмысе». В 2013 году его пригласили в ДЮСШ «Барыса». В мае его начало тревожить бедро. После многочисленных обследовании и анализов у Вилена обнаружили Саркому Юинга (рак костей), редкое заболевание, которое является одним из самых агрессивных злокачественных опухолей. Сейчас Вилен направляется в Москву в специализированную клинику для дальнейшего лечения.
Клубы МХЛ СКА-1946 и МХК «Локо» перед матчем регулярного чемпионата проведут акцию в поддержку 18-летнего голкипера. Также СКА-1946 призвал болельщиков поддержать молодого хоккеиста.
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