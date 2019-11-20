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«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу»

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке потерпела поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Николая Заварухина проиграли пятый матч подряд, у Казани — серия из четырёх побед.

Казанская команда быстро открыла счёт, на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Мэтт Фрэттин. В середине второго периода «Ак Барс» упрочил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Владислав Кара. На старте третьего периода «Сибирь» сократила отставание усилиями нападающего Егора Миловзорова. На 48-й минуте результативный бросок удался форварду «Ак Барса» Данису Зарипову, вскоре голом отметился его одноклубник Кирилл Петров, установивший окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Фрэттин (Кара, Основин) – 02:03' (5x5)   0:2 Петров (Викстранд, Азеведу) – 33:15' (5x4)   1:2 Миловзоров (Руохомаа, Пуустинен) – 40:50' (5x4)   1:3 Зарипов (Юдин) – 47:34' (5x5)   1:4 Петров (Рукавишников, Азеведу) – 52:26' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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