«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, проиграв «Ак Барсу»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке потерпела поражение от казанского «Ак Барса», встреча завершилась со счётом 1:4. Подопечные Николая Заварухина проиграли пятый матч подряд, у Казани — серия из четырёх побед.
Казанская команда быстро открыла счёт, на третьей минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Мэтт Фрэттин. В середине второго периода «Ак Барс» упрочил преимущество в счёте, гол на свой счёт записал форвард Владислав Кара. На старте третьего периода «Сибирь» сократила отставание усилиями нападающего Егора Миловзорова. На 48-й минуте результативный бросок удался форварду «Ак Барса» Данису Зарипову, вскоре голом отметился его одноклубник Кирилл Петров, установивший окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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