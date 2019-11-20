Квартальнов: хорошо, что забили быстрый гол и остудили пыл «Сибири»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездной игры с новосибирской «Сибирью», в которой казанцы одержали убедительную победу со счётом 4:1.



«20 минут меньшинства — большая роскошь. Опять удаления, мы сейчас, наверное, по ним будем на первом месте в лиге. Согласен, что соперник напрягает, но есть удаления в зоне атаки. Будем работать. «Сибирь» сегодня была более заряжена.



У нас сегодня нападающие два периода были не в своей тарелке. Хорошо, что забили быстрый гол, остудили пыл «Сибири». Занесу в зачёт третий период и игру вратаря», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

Победив «Сибирь», казанцы продлили серию побед до четырёх матчей. Что касается новосибирцев, то команда потерпела пятое поражение кряду.