Квартальнов: хорошо, что забили быстрый гол и остудили пыл «Сибири»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездной игры с новосибирской «Сибирью», в которой казанцы одержали убедительную победу со счётом 4:1.
«20 минут меньшинства — большая роскошь. Опять удаления, мы сейчас, наверное, по ним будем на первом месте в лиге. Согласен, что соперник напрягает, но есть удаления в зоне атаки. Будем работать. «Сибирь» сегодня была более заряжена.
У нас сегодня нападающие два периода были не в своей тарелке. Хорошо, что забили быстрый гол, остудили пыл «Сибири». Занесу в зачёт третий период и игру вратаря», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
Победив «Сибирь», казанцы продлили серию побед до четырёх матчей. Что касается новосибирцев, то команда потерпела пятое поражение кряду.
- 20 ноября 2019
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