«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — сухарь

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:0. Уфимский клуб одержал победу после двух поражений подряд, «драконы» проиграли четвёртый матч из пяти последних. Это была уже четвёртая встреча клубов в нынешнем сезоне и третья победа Уфы.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



Подопечные Николая Цулыгина быстро открыли счёт, на пятой минуте голом отметился нападающий Никита Сошников. В оставшееся время зрители больше не увидели заброшенных шайб. Сухой матч в актив записал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.