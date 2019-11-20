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«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — сухарь

«Салават Юлаев» одолел «Куньлунь», у Метсолы — сухарь
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:0. Уфимский клуб одержал победу после двух поражений подряд, «драконы» проиграли четвёртый матч из пяти последних. Это была уже четвёртая встреча клубов в нынешнем сезоне и третья победа Уфы.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Подопечные Николая Цулыгина быстро открыли счёт, на пятой минуте голом отметился нападающий Никита Сошников. В оставшееся время зрители больше не увидели заброшенных шайб. Сухой матч в актив записал голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2019, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сошников (Пашнин, Майоров) – 04:02' (5x5)
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