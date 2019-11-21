КХЛ и «Авангард» — в числе номинантов премии BISPO Awards 2019

Определён шорт-лист независимой премии в области спортивных бизнес-достижений BISPO Awards 2019.
В него вошло 117 проектов в заявочных номинациях, и ещё 46 проектов были отобраны членами жюри в незаявочных номинациях. Всего же на премию было подано 246 заявок. Презентация и защита проектов состоится 10 декабря 2019 года в офисе компании PricewaterhouseCoopers.
Победители Премии BISPO Awards 2019 будут объявлены 11 декабря на торжественной церемонии награждения в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. Среди гостей церемонии — руководство корпорации «Ростех», компании «Норникель», компании «СИБУР Холдинг», Континентальной хоккейной лиги, Единой лиги ВТБ, Олимпийского комитета России, Банка ВТБ, Альфа-банка, PricewaterhouseCoopers, стадиона «Газпром Арена» и других крупных организаций.
Награждать победителей будут признанные эксперты и спортсмены, в числе которых хоккеист Алексей Яшин, биатлонистка Ольга Зайцева, регбист Василий Артемьев и другие.
В шорт-лист в номинации «Лучшее событие в профессиональном спорте» вошла Континентальная хоккейная лига с проектом «Неделя звёзд хоккея—2019».
В шорт-лист в номинации «Лучший проект по строительству и реконструкции спортивных объектов» вошёл хоккейный клуб «Авангард» с проектом «Арены Омск».
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