Никита Кучеров не сыграет в ближайшем матче «Тампы»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не поможет команде в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс».



Россиянин не принимал участия в утренней тренировке команды перед матчем, сообщает в своём «твиттере» журналист Кейли Челиос. В звене со Стивеном Стэмкосом и Брейденом Пойнтом наигрывался Ондржей Палат.



Кучеров получил травму во втором периоде встречи с «Сент-Луис Блюз» (1:3) в результате силового приёма со стороны нападающего «Блюз» Брэйдена Шенна.



В минувшем сезоне российский нападающий со 128 очками выиграл «Харт Трофи», опередив занявшего второе место капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на 12 баллов. В нынешнем чемпионате в активе Кучерова 6 заброшенных шайб и 12 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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