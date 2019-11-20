Назаров — о травме Кучерова: в моё время Шенна постигло бы серьёзное наказание

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров прокомментировал силовой приём форварда «Сент-Луис Блюз» Брэйдена Шенна против нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«В моё время, когда в НХЛ был развит институт тафгаев, а на площадке постоянно дежурили «телохранители», за подобные вещи этого Брэйдена Шенна постигло бы серьёзное наказание. Думаю, этот непонятный хоккеист отправился бы в больницу, а на льду почти наверняка вспыхнула бы массовая драка.

Нужно думать головой, что ты делаешь на льду и кого ты бьёшь, нанося человеку травму. Никита Кучеров – звезда мирового масштаба, который генерирует доход не только для «Тампы», но и для всей НХЛ. Ведь на звёзд ходят смотреть болельщики», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.