Шумаков: если бы не засчитали и этот гол, уже не знал бы, что и делать

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал поражение со счётом 1:2 ОТ в матче с «Автомобилистом».



«Если бы не засчитали и этот гол, уже не знал бы, что и делать. У всех в карьере бывают такие серии, просто надо подождать и перетерпеть, потом всё само придёт. Мне кажется, я не трогал вратаря. По-моему, он сам себе её закинул. Надо было любой ценой заталкивать шайбу. Так и получилось, что в овертайм игру перевели.



Не думаешь о травмах в ходе матча. Просто понимаешь, что придётся больше играть, в том числе и за товарищей по команде. Первый раз вижу столько травм в команде, но будем биться дальше, у нас нет другого выбора.

Поражением всегда недовольны, нужно выигрывать. В овертайме шайба попала в игрока и неудачно отскочила для нас. Всякое бывает, в следующий раз повезёт и нам», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.