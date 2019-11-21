Шумаков: если бы не засчитали и этот гол, уже не знал бы, что и делать

Нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков прокомментировал поражение со счётом 1:2 ОТ в матче с «Автомобилистом».
«Если бы не засчитали и этот гол, уже не знал бы, что и делать. У всех в карьере бывают такие серии, просто надо подождать и перетерпеть, потом всё само придёт. Мне кажется, я не трогал вратаря. По-моему, он сам себе её закинул. Надо было любой ценой заталкивать шайбу. Так и получилось, что в овертайм игру перевели.
Не думаешь о травмах в ходе матча. Просто понимаешь, что придётся больше играть, в том числе и за товарищей по команде. Первый раз вижу столько травм в команде, но будем биться дальше, у нас нет другого выбора.
Поражением всегда недовольны, нужно выигрывать. В овертайме шайба попала в игрока и неудачно отскочила для нас. Всякое бывает, в следующий раз повезёт и нам», — передаёт слова Шумакова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.
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