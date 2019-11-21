Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
21 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча. Встречи состоялись во Владивостоке, Мытищах и Балашихе.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Адмирал» — «Металлург» — 5:4
КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Нестрашил (Антипин) – 17:48' (5x5) 1:1 Лалонд (Юнг, Вихарев) – 24:53' (5x4) 1:2 О'Делл (Мозякин, Расмуссен) – 33:28' (5x5) 2:2 Вихарев (Юнг, Бакош) – 38:38' (5x4) 2:3 Мозякин (О'Делл) – 40:14' (5x5) 3:3 Лалонд (Альмквист) – 41:43' (5x5) 3:4 Мозякин – 44:05' (5x5) 4:4 Вихарев (Бутузов, Альмквист) – 45:21' (5x5) 5:4 Осипов (Стрельцов) – 51:20' (5x5)
«Спартак» — «Динамо» Мн — 7:2
КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Паре (Ерёменко, Спунер) – 02:51' (5x4) 1:1 Фёдоров (Ганзл) – 09:22' (5x5) 1:2 Пулккинен (Костицын, Крыскин) – 11:58' (5x4) 2:2 Даугавиньш (Никонцев) – 13:17' (5x5) 3:2 Хохлачёв (Карсумс, Гончаров) – 33:33' (5x5) 4:2 Даугавиньш (Никонцев, Зубов) – 34:36' (5x5) 5:2 Никонцев (Даугавиньш) – 41:12' (5x5) 6:2 Хохлачёв (Ганзл, Фёдоров) – 43:22' (5x5) 7:2 Цыплаков (Юньков) – 55:36' (4x5)
«Авангард» — «Автомобилист» — 1:2 ОТ
КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2019, четверг. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Доус, Голышев) – 07:54' (5x5) 1:1 Шумаков (Кошелев) – 51:45' (5x5) 1:2 Белоусов (Дацюк) – 62:46' (3x3)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».
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