Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

21 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча. Встречи состоялись во Владивостоке, Мытищах и Балашихе.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Адмирал» — «Металлург» — 5:4

«Спартак» — «Динамо» Мн — 7:2

«Авангард» — «Автомобилист» — 1:2 ОТ

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА, обыгравший в финальной серии «Авангард».