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Проворов сделал счёт 2:2 в матче «Филадельфии» с «Каролиной»

Проворов сделал счёт 2:2 в матче «Филадельфии» с «Каролиной»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» принимает на своём льду «Филадельфию Флайерз». После второго периода счёт 2:2.

Российский защитник Иван Проворов реализовал большинство для «Филадельфии» на 13-ой минуте второго периода и сделал счёт 2:2. Ассистентами стали Клод Жиру и Трэвис Конечны.

После 1-го периода «Каролина» вела в счете 2:0. Но во втором периоде благодаря голам Клода Жиру и Ивана Проворова «Флайерз» вернулись в игру.

Видео гола Ивана Проворова можно посмотреть в «твиттере» «Broad Street Hockey».

Напомним, что «Филадельфия» идёт 8-й на Востоке, имея в своём активе 24 очка. «Каролина» (27) — 4-я. Обе команды провели по 21 матчу.

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