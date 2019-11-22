«Филадельфия» забила после красивого «слепого» паса Конечны

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов забросил одну шайбу. Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей. Капитан «Флайерз» Клод Жиру поразил ворота «ураганов», воспользовавшись эффектным «слепым» пасом в исполнении Трэвиса Конечны.

Видео гола можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

Таким образом, «Каролина» прервала четырёхматчевую победную серию в НХЛ. «Филадельфия» в свою очередь одержала первую победу после серии поражений из четырёх игр.

В следующем матче «Каролина Харрикейнз» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Филадельфия Флайерз» сыграет с «Калгари Флэймз».