«Сибирь» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Сибири» и «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Пиганович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Демидов, Михайлов — Торченюк — Чесалин;
Ермаков, Пастухов, Первушин — Комаров — Казаков.
«Торпедо»:
Линдбек (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Аляев — Волченков, Бочаров — Ильин — Веряев;
Зборовский, Ураков — Белевич — Гончарук.
Потерпит ли «Сибирь» шестое поражение подряд?
- 22 ноября 2019
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