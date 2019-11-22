«Сибирь» — «Торпедо»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Сибири» и «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Пиганович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Демидов, Михайлов — Торченюк — Чесалин;

Ермаков, Пастухов, Первушин — Комаров — Казаков.

«Торпедо»:



Линдбек (Мольков);

Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;

Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Хауден — Варнаков;

Аляев — Волченков, Бочаров — Ильин — Веряев;

Зборовский, Ураков — Белевич — Гончарук.