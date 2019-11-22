Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Торпедо»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы «Сибири» и «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча состоится сегодня, 22 ноября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пельтола — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Пиганович, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Демидов, Михайлов — Торченюк — Чесалин;
Ермаков, Пастухов, Первушин — Комаров — Казаков.

«Торпедо»:

Линдбек (Мольков);
Баранцев — Орлов, Рэтти — Шрёдер — Жафяров;
Дженовей — Мишарин, Шенфельд — Хауден — Варнаков;
Аляев — Волченков, Бочаров — Ильин — Веряев;
Зборовский, Ураков — Белевич — Гончарук.

Потерпит ли «Сибирь» шестое поражение подряд?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019