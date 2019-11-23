ЦСКА объявил состав на выездную серию

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал список хоккеистов, которые отправятся в выездное турне. Московский клуб отправляется в поездку по Уралу.
В списке отсутствует нападающий Иван Телегин.
Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселев.
Защитники: Александр Романов, Михаил Науменков, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский.
Нападающие: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский.
24 ноября подопечные Игоря Никитина встретятся с «Автомобилистом», 26-го — с «Трактором», 28 ноября — с «Металлургом».
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