Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА объявил состав на выездную серию

ЦСКА объявил состав на выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал список хоккеистов, которые отправятся в выездное турне. Московский клуб отправляется в поездку по Уралу.

В списке отсутствует нападающий Иван Телегин.

Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Матвей Киселев.

Защитники: Александр Романов, Михаил Науменков, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский.

Нападающие: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский.

24 ноября подопечные Игоря Никитина встретятся с «Автомобилистом», 26-го — с «Трактором», 28 ноября — с «Металлургом».

КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить
Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019