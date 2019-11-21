КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить

Казалось бы, не так давно стартовал 11-й сезон КХЛ, но время летит быстро, и вот уже прошла почти половина регулярки. Осенью в нашей лиге играют часто и много, и некоторые команды уже действительно преодолели дистанцию в полсезона – «Торпедо», «Нефтехимик», «Металлург» и «Трактор» сыграли по 31 матчу.



Половина сезона – это хорошая выборка для разного рода сравнений, например, с прошлым чемпионатом. Тем более что сроки проведения сезона-2018/19 и 2019/20 во многом совпадают. Мы сопоставили положение команд в таблице на экваторе двух регулярок, а также рассмотрели, как за год изменилась плотность в обеих конференциях. Скажем сразу – результаты обнадёживающие, и повышающаяся непредсказуемость в КХЛ, о которой мы много говорим в последнее время, не является иллюзией.

Крутые сенсации, идеальная конкуренция, жёсткие спады. Главное о Востоке КХЛ В этой конференции жизнь кипит.

Но для начала рассмотрим, насколько разными для команд получились старты прошлого и нынешнего сезонов. Кто добился прогресса, кто выступает хуже, а кто остался при своих? В наших таблицах мы сравниваем только места в турнирной таблице, так как количество игр по состоянию на 21 ноября 2018 и 2019 годов у всех разнится.

Как видим, на Западе, несмотря на локальные проблемы ЦСКА, ситуация с лидером конференции пока не меняется. Московские «армейцы» прямо сейчас не выглядят непобедимой машиной, но оспаривать их первенство на Западе ещё никто не готов. Но отметим, что если в середине прошлого сезона ЦСКА опережал третье место на 10 очков, то сейчас, например, московское «Динамо» находится в двух победах от первой позиции. Факт остаётся фактом – сдвинуть ЦСКА с вершины пока никому не удаётся, зато СКА утратил свои позиции и вовсе не выглядит клубом, которому гарантировано участие в полуфинале Кубка Гагарина, как было в прошлые годы. Конкуренция в верхах Запада в первой половине этого сезона выросла в разы, но за это мы должны сказать спасибо не только буксующему СКА, но и качественно прогрессирующему московскому «Динамо».

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Что касается остальных команд, то отмечаем, что гораздо эффективнее выступает «Витязь», а вот «Спартак» при Знарке (если брать исключительно место в таблице) пока идёт по прошлогоднему графику, хотя мы помним, что к ноябрю 2018-го у красно-белых уже произошла смена тренера.

По сравнению с прошлым сезоном из топ-4 Запада довольно неожиданно выпали «Йокерит» и «Локомотив», регресс наблюдается у рижского «Динамо». Да, год назад команда Гиртса Анкипанса шла в зоне плей-офф (во многом благодаря сумасшедшей результативности Мэттью Майоне и Линуса Виделля), а сейчас делит последнюю строчку в конференции с минскими одноклубниками. Регулярная критика со стороны главного человека в Беларуси не оказывает на «зубров» никакого благотворного воздействия.

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На Востоке стабилен «Авангард», снова оккупировавший первую строчку дивизиона Чернышёва, а вот лидер новый, и мало удивительного в том, что «Ак Барс» Квартального в регулярке выступает лучше «Ак Барса» Билялетдинова – эти специалисты совсем по-разному относятся к гладкому первенству.

Вообще, отмечаем, что «чернышёвцы» пока обскакивают «харламовцев» по количеству команд в топ-5 Востока, хотя обычно бывает наоборот. И причина этому не локальное улучшение дел у «Салавата» и «Барыса», а грандиозные провалы «Автомобилиста» и «Металлурга». Магнитогорцы к середине сезона ситуацию практически выправили, а вот в Екатеринбурге, глядя на нашу таблицу, наверняка с ностальгией вспоминают прошлый год. Падение на восемь пунктов – это невероятно много для команды, в которой за год особо ничего не поменялось.



Также приятно видеть, что на Востоке прогрессируют и подтягиваются к лидерам клубы среднего звена и даже записные аутсайдеры. «Нефтехимик», «Сибирь» и «Адмирал» (год назад «моряки» находились на самом дне Востока, а сейчас идут в топ-5!) не раз приятно удивили в первой половине сезона, и, конечно, их позиции сейчас выглядят куда как перспективнее, чем год назад.

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Всё это интересно, но практически ни о чём не говорит. Просто любопытное сравнение, но за оставшиеся полсезона и в плей-офф все ещё может сто раз поменяться. Но следующие сравнительные данные гораздо показательнее. Разберём, например, какова плотность положения команд в первых восьмёрках конференций сейчас и год назад.

Разница колоссальная. Если в прошлом сезоне ЦСКА и «Автомобилист» уже к концу ноября имели огромный отрыв от московского «Динамо» и «Куньлуня» соответственно, то сейчас такого расслоения нет и в помине. Московских «армейцев» от «Локомотива» отделяет всего 12 очков, и, учитывая спад ЦСКА и подъём «железнодорожников», эта дистанция в скором времени может ещё сократиться.

Похожая ситуация и на Востоке. «Ак Барс» идёт по дистанции регулярки не так мощно, как прошлогодний «Автомобилист», но всё равно возвышается над остальными командами конференции. Однако его отрыв от находящейся на восьмом месте «Сибири» вовсе не космический, не говоря уже о других клубах из зоны плей-офф.



Теперь взгляните, как изменилась за год разница между «верхами» и «низами» конференций.

В середине прошлого сезона лидеры Запада и Востока находились просто в другой галактике относительно главных аутсайдеров. Особенно это касалось «Автомобилиста», опережавшего «Адмирал» аж на 39 пунктов, и это при двухочковой-то системе! Ещё год назад мы наблюдали огромную разницу между успешными клубами и командами-аутсайдерами, между богатыми и бедными, и приятно видеть, что ситуация уже существенно меняется.



Те же ЦСКА и рижское «Динамо» сейчас разделяет 20 очков – это немало, но вполне в пределах нормы, и гораздо меньше, чем в прошлом сезоне. На Востоке отрыв «Ак Барса» от «Трактора» чуть больше, но связан он в основном с колоссальным провалом челябинцев – кстати, совсем не бедной команды.

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Какие выводы мы делаем из этого? Главный состоит в том, что этот чемпионат КХЛ очень крут. В нём есть неожиданные победные серии и серии поражений, которых не удаётся избежать даже мощному ЦСКА. В нём команды идут очень плотно друг к другу в таблице, и по прошествии половины чемпионата нет клубов, которые бы убежали или, наоборот, слишком отстали от остальных.



Какие у этого причины? Во-первых, КХЛ всё-таки стал приносить пользу переход на двухочковую систему. Это было задумано для того, чтобы уменьшить разрыв между клубами в таблице, и сейчас это работает именно в таком ключе. В конце прошлой регулярки мы анализировали изменения в начислении очков и не нашли их эффективными, но, похоже, те выводы стоит пересмотреть. Прямо сейчас реформа позволяет КХЛ в определённой степени стать лучше, и это здорово.

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Во-вторых, команды в нашей лиге действительно подравнялись. Пускай и не за счёт подъёма уровня аутсайдеров и середняков, а, наоборот, благодаря упрощению топ-команд, но в этом контексте это не так важно. Конечно, не хватает звёзд и связанных с ними ярких эпизодов, но глупо отрицать, что лига становится конкурентнее и интереснее. Разве не этого мы хотели в последние годы? Мечты понемногу сбываются, и это мы ещё посмотрим на плей-офф, где, очень надеюсь, всё тоже будет достаточно непредсказуемо.