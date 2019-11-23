Президент «Торонто»: в глазах Бэбкока было видно отчаяние

Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндан Шэнахэн прокомментировал увольнение Майка Бэбкока с поста главного тренера клуба.



«В его глазах было видно отчаяние. Даже в последнем матче Бэбкока команда старалась, но не верила в себя. Порой в нашем случае упрощают ситуацию, разделяя такие вещи, как скорость и технику, с одной стороны, и жёсткость с упорством — с другой. Но мы хотим играть жёстко, мы хотим быть неуступчивыми.



Несколько раз слышал мнение, что генменеджер оказался под прессом. То же самое иногда говорили об игроках. Пресс есть всегда. Я ощущаю давление, давление было в прошлом сезоне. Оно будет в следующие годы. Это часть работы. Я не согласен с той консервативной точкой зрения, что это решение Дубаса и клуба является потраченной впустую попыткой. Не согласны с этим и владельцы клуба. У нас единая точка зрения», — цитирует Шэнахэна официальный сайт НХЛ.

Бэбкок уходит. Почему «Торонто» уволил самого дорогого тренера в истории НХЛ Несколько лет назад Майк Бэбкок подарил «Лифс» надежду, но уходит, проиграв шесть матчей подряд.