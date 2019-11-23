Нельсон — о рекорде «Айлендерс»: когда-нибудь мы будем об этом вспоминать

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон поделился мнением о рекордной серии американской команды. Серия «островитян» без поражений в основное время составляет 16 матчей. За время серии «Нью-Йорк» 15 раз победил и один раз уступил в овертайме. Последнее поражение в основное время команда потерпела 11 октября.



«Мы не слишком много думаем о рекордной серии «Айлендерс». Мы идём день за днем. Когда-нибудь мы будем об этом вспоминать. Ну а сейчас у нас просто особенный коллектив, который верит друг в друга и усердно работает. Не всегда получается побеждать красиво, но мы верим в себя и находим пути к победам», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Айлендерс» установили клубный рекорд по серии с очками