Семёнов: травмы есть у всех команд, это не оправдание для «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с минским «Динамо» (1:2).



«Забили хороший гол в меньшинстве, но соперник сразу же отыгрался. Нужно работать над этим. Хорошо выстояли пять минут меньшинства, имели много моментов, не забили. Нужно над этим работать, закрывать вратаря, если не получается разыграть. Нужно сыграть от простого. Только так придут голы, потом показывать мастерство, забить в большинстве. Мы должны были забрасывать «5 на 3».



Энрот – хороший вратарь. Я повторюсь, нужно закрывать вратаря, они этого не любят, им тяжелее. Тогда и придут добивания, голы. Травмы всегда есть у всех команд, но это не оправдание для нас. Мы должны выходить и выигрывать, радовать болельщиков. Мы будем стараться побеждать», — передает слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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