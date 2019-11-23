Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Боба Хартли открыли счёт в матче на пятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Кирилл Семёнов. Через минуту с небольшим «Динамо» восстановило равновесие на табло, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На 16-й минуте хоккеист «Авангарда» Тейлор Бек не сумел реализовать буллит. На 38-й минуте команда гостей вышла вперёд, Пулккинен оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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