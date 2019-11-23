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Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»

Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечные Боба Хартли открыли счёт в матче на пятой минуте, гол в свой актив записал нападающий Кирилл Семёнов. Через минуту с небольшим «Динамо» восстановило равновесие на табло, заброшенной шайбой отметился форвард Теэму Пулккинен. На 16-й минуте хоккеист «Авангарда» Тейлор Бек не сумел реализовать буллит. На 38-й минуте команда гостей вышла вперёд, Пулккинен оформил дубль. Гол стал заключительным в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2019, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Семёнов (Войнов) – 04:33' (4x5)   1:1 Пулккинен (Павлович, Костицын) – 05:43' (5x4)   1:2 Пулккинен (Готовец) – 37:17' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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