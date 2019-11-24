Форвард «Сент-Луиса» Костин забил первый гол в НХЛ. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» принимает «Нэшвилл Предаторз». После двух периодов гости впереди со счётом 3:1.

Автором на данный момент единственной шайбы «музыкантов» стал Клим Костин. Ассистентом выступил Брэйден Шенн. Для 20-летнего россиянина эта шайба стала первой в североамериканской лиге.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В сезоне-2018/19 Костин выступал в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 24 (10+14) очка в 66 матчах. Матч с «Предаторз» стал для Клима четвёртым в НХЛ. Он дебютировал в лиге в этом сезоне.