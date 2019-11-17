Выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2017 Костин дебютировал в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.
Этот матч стал первым в североамериканской лиге для российского форварда «музыкантов» Клима Костина. 20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В матче с «Дакс» Клим провёл на льду 11 минут 45 секунд, за которые отметился двумя бросками и четырьмя силовыми приёмами. Он действовал в третьем звене c Тайлером Бозаком и Робертом Томасом.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».
Главный тренер «Сан-Антонио» прокомментировал вызов Костина в «Сент-Луис»
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