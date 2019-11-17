Выбранный в первом раунде драфта НХЛ-2017 Костин дебютировал в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча состоялась на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1.

Этот матч стал первым в североамериканской лиге для российского форварда «музыкантов» Клима Костина. 20-летний нападающий был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года в первом раунде под общим 31-м номером. В матче с «Дакс» Клим провёл на льду 11 минут 45 секунд, за которые отметился двумя бросками и четырьмя силовыми приёмами. Он действовал в третьем звене c Тайлером Бозаком и Робертом Томасом.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на площадке 11 минут и 57 секунд, завершив встречу с коэффициентом полезности «-1».