Светлов: можно сказать, что «Адмиралу» сегодня маленько повезло

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча матча с «Сибирью» (2:1).



«Сегодня была быстрая, хорошая и напряжённая игра, команды показывали хороший хоккей до последней секунды. Можно сказать, что нам сегодня маленько повезло, гол в концовке стал решающим, который нам позволил одержать важную победу», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Хозяева открыли счёт на 36-й минуте после того, как Александр Шаров реализовал численный перевес. «Моряки» сумели быстро восстановить равновесие стараниями Кирилла Воронина, а затем вышли вперёд до второго перерыва после точного броска в исполнении Маркуса Юнга. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели.