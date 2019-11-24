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«Локомотив» по буллитам обыграл «Йокерит», Коваленко оформил дубль

«Локомотив» по буллитам обыграл «Йокерит», Коваленко оформил дубль
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал «Локомотив». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу гостей, одержавших пятую победу в последних шести матчах.

Хозяева открыли счёт на восьмой минуте первого периода, большинство реализовал Петер Регин. «Железнодорожники» отыгрались спустя восемь минут, цели достиг бросок Николая Коваленко. 20-летний нападающий оформил дубль в середине второго периода, выведя «Локомотив» вперёд.

КХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Регин (Контиола) – 07:52' (5x4)   1:1 Коваленко – 16:11' (5x5)   1:2 Коваленко (Алексеев, Савченко) – 29:39' (5x5)   2:2 Хаапала (Грант, Контиола) – 45:40' (5x5)   2:3 Кронвалль – 65:00' (ПБ)

Финский клуб отыгрался на шестой минуте заключительной трети, Хенрик Хаапала оказался самым расторопным на добивании. В основное и дополнительной время команды больше не отличились, а в серии буллитов точнее были гости. Победная попытка на счету защитника Стаффана Кронвалля.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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