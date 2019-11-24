«Локомотив» по буллитам обыграл «Йокерит», Коваленко оформил дубль

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» принимал «Локомотив». Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу гостей, одержавших пятую победу в последних шести матчах.
Хозяева открыли счёт на восьмой минуте первого периода, большинство реализовал Петер Регин. «Железнодорожники» отыгрались спустя восемь минут, цели достиг бросок Николая Коваленко. 20-летний нападающий оформил дубль в середине второго периода, выведя «Локомотив» вперёд.
Финский клуб отыгрался на шестой минуте заключительной трети, Хенрик Хаапала оказался самым расторопным на добивании. В основное и дополнительной время команды больше не отличились, а в серии буллитов точнее были гости. Победная попытка на счету защитника Стаффана Кронвалля.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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