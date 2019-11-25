КХЛ оштрафовала защитника «Адмирала» Осипова за симуляцию

Защитник «Адмирала» Александр Осипов оштрафован за симуляцию в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (2:1).



«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Адмирала» Александра Осипова наказание по п. 4.5. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео эпизода с симуляцией Осипова можно на официальном сайте КХЛ.



В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету три заброшенные шайбы и четыре результативные передачи с показателем полезности «-5» и шестью минутами штрафного времени.