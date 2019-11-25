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Форвард «Торонто» Керфут пропустит два матча за толчок соперника на борт

Форвард «Торонто» Керфут пропустит два матча за толчок соперника на борт
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Керфут дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В матче с «Колорадо Эвеланш» (5:3) 25-летний канадец толкнул на борт защитника «лавин» Эрика Джонсона.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте НХЛ.

«Джонсон устремился к шайбе, в последний момент пригнулся и после моего толчка влетел в борт. Это не оправдание. Неудачный момент и плохой поступок с моей стороны. Надеюсь, что с соперником всё в порядке», — приводит слова Керфута в своём «твиттере» журналист Кристен Шилтон.

В нынешнем сезоне Керфут принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата. На его счету пять заброшенных шайб и три результативные передачи при нейтральном показателе полезности и 18 минутах штрафного времени.

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