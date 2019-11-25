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Знарок: на Дальний Восток полетят все, будем жить по московскому времени

Знарок: на Дальний Восток полетят все, будем жить по московскому времени
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок поделился мнением о матче с «Нефтехимиком» (1:0).

«Для нас была тяжёлая игра сегодня. В конце встречи пришлось перейти на игру в три звена. Поздравляю ребят, они сыграли самоотверженно и вытащили этот матч.

Какие уроки извлекли из первого победного матча с «Нефтехимиком»? Мы же и сегодня победили. Вы знаете, почти никогда не получается вот так: «извлекли уроки и победили». Хоккеисты без ошибок не играют. Чем меньше ошибок игроки одной команды совершат, тем больше шансов на победу.

По поводу Столярова сейчас не могу ничего сказать, надо спросить у врачей.

На Дальний Восток полетят все. У нас ротация постоянная идёт. Долго лететь, и выезд тяжёлый. Мы будем жить по московскому времени. Ночью тренироваться будем, а днём спать», — приводит слова Знарка официальный сайт «Спартака».

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