Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
25 ноября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись три матча.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
«Авангард» — «Витязь» — 3:0
КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Кошелев (Бек, Войнов) – 10:58' (5x4) 2:0 Бек (Семёнов) – 35:22' (6x5) 3:0 Грачёв (Кошелев, Войнов) – 54:33' (5x5)
СКА — «Куньлунь Ред Стар» — 4:1
КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Мёрфи, Вонг) – 01:19' (5x5) 1:1 Зуб (Марченко) – 02:47' (5x5) 2:1 Бурдасов (Кузьменко, Коскиранта) – 25:01' (5x5) 3:1 Марченко (Каблуков) – 25:30' (5x5) 4:1 Кемппайнен (Кагарлицкий) – 48:58' (5x5)
«Спартак» — «Нефтехимик» — 1:0
КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2019, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Ганзл (Кутейкин, Вишневский) – 02:23' (5x4)
Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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