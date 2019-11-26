Темнокожий экс-игрок «Амура» обвинил главного тренера «Калгари» в расизме

Бывший хоккеист «Амура» Аким Алиу рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса. Игрок и тренер работали вместе в АХЛ в клубе «Рокфорд АйсХогс» (фарм клуб «Чикаго Блэкхоукс», Прим. «Чемпионата»).

«Не очень удивительно то, что мы слышим о Бэбкоке. Яблоко не упало далеко от яблони. Такая же ситуация с его протеже в YYC (так называется аэропорт в Калгари, Прим. «Чемпионата»). Несколько раз он оскорбил меня, использовал слово на букву «N» в раздевалке в мой первый год, потому что ему не нравился мой выбор музыки. После этого он написал генеральному директору « Чикаго Блэкхоукс» Джону МакДоноу и генеральному директору Стэну Боумену, чтобы меня отправили в Лигу Восточного Побережья (ЕКХЛ)», — написал Алиу в своём «твиттере».

В составе «Амура» Алиу провёл 19 матчей в КХЛ, набрав 7 (2+5) очков при 52 минутах штрафа.