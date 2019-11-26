Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» — «Барыс»: Кошечкин вернулся в состав хозяев

«Металлург» — «Барыс»: Кошечкин вернулся в состав хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.

В состав хозяев вернулся Василий Кошечкин, пропускавший последний матч.

«Металлург»:

Кошечкин (Носов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин— Нестрашил— Дорофеев;
Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев, Буйницкий, Любимов — Галузин — Тимкин.

«Барыс»:

Паскуале (Карлссон);
Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;
Охтамаа — Маклюков, Виделль — Найт — Валк;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Панюков — Сагадеев — Гурков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019