«Металлург» — «Барыс»: Кошечкин вернулся в состав хозяев
Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.
В состав хозяев вернулся Василий Кошечкин, пропускавший последний матч.
«Металлург»:
Кошечкин (Носов);
Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;
Бирюков — Яковлев, Потехин— Нестрашил— Дорофеев;
Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;
Бабинцев, Буйницкий, Любимов — Галузин — Тимкин.
«Барыс»:
Паскуале (Карлссон);
Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;
Охтамаа — Маклюков, Виделль — Найт — Валк;
Клещенко — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;
Орехов, Панюков — Сагадеев — Гурков.
- 26 ноября 2019
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