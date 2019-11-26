«Металлург» — «Барыс»: Кошечкин вернулся в состав хозяев

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и казахстанского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало матча — в 17:00 мск.



В состав хозяев вернулся Василий Кошечкин, пропускавший последний матч.



«Металлург»:



Кошечкин (Носов);

Антипин — Береглазов, Мозякин — Расмуссен — О'Делл;

Бирюков — Яковлев, Потехин— Нестрашил— Дорофеев;

Дронов — Матушкин, Паршин— Локтионов — Кулёмин;

Бабинцев, Буйницкий, Любимов — Галузин — Тимкин.



«Барыс»:



Паскуале (Карлссон);

Метальников — Диц, Акользин — Бойд — Шевченко;

Охтамаа — Маклюков, Виделль — Найт — Валк;

Клещенко — Шалапов, Михайлис — Шестаков — Старченко;

Орехов, Панюков — Сагадеев — Гурков.



