«Отвратительно и неприемлемо». НХЛ отреагировала на обвинения Питерса в расизме

Национальная хоккейная лига осудила поведение главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса, отметив, что в дальнейшем разберётся в вопросе более детально. Напомним, ранее бывший хоккеист «Амура» Аким Алиу рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны главного тренера «Калгари Флэймз».



«Поведение, о котором сообщается, является отвратительным и неприемлемым. Мы не будем оставлять дальнейших комментариев до тех пор, пока не получим возможность более подробно рассмотреть этот вопрос», — гласит заявление Национальной хоккейной лиги.



Игрок и тренер работали вместе в АХЛ в клубе «Рокфорд АйсХогс». По словам Алиу, тренер использовал слово на букву N в раздевалке в первый год выступлений хоккеиста, потому что ему не нравился его выбор музыки.