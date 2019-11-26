Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Отвратительно и неприемлемо». НХЛ отреагировала на обвинения Питерса в расизме

«Отвратительно и неприемлемо». НХЛ отреагировала на обвинения Питерса в расизме
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига осудила поведение главного тренера «Калгари Флэймз» Билла Питерса, отметив, что в дальнейшем разберётся в вопросе более детально. Напомним, ранее бывший хоккеист «Амура» Аким Алиу рассказал, что столкнулся с расизмом со стороны главного тренера «Калгари Флэймз».

«Поведение, о котором сообщается, является отвратительным и неприемлемым. Мы не будем оставлять дальнейших комментариев до тех пор, пока не получим возможность более подробно рассмотреть этот вопрос», — гласит заявление Национальной хоккейной лиги.

Игрок и тренер работали вместе в АХЛ в клубе «Рокфорд АйсХогс». По словам Алиу, тренер использовал слово на букву N в раздевалке в первый год выступлений хоккеиста, потому что ему не нравился его выбор музыки.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019