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«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА

«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:3. Челябинский клуб проиграл шестой матч из семи последних, у «армейского» клуба — две победы в трёх последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде «армейцы» забросили три шайбы, авторами которых стали форварды Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. На 49-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Ника Бэйлена, но отыграться не сумели.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Седлак (Кэлоф) – 19:07' (5x5)   1:1 Секач (Окулов, Шалунов) – 27:07' (5x5)   1:2 Шалунов (Секач, Блажиевский) – 29:31' (5x5)   1:3 Андронов (Блажиевский, Нестеров) – 37:31' (5x5)   2:3 Бэйлен (Седлак, Гика) – 48:29' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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