«Трактор» потерпел поражение от ЦСКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:3. Челябинский клуб проиграл шестой матч из семи последних, у «армейского» клуба — две победы в трёх последних встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Команда хозяев открыла счёт в концовке первого периода, голом отметился нападающий «Трактора» Лукаш Седлак. Во втором периоде «армейцы» забросили три шайбы, авторами которых стали форварды Иржи Секач, Максим Шалунов и Сергей Андронов. На 49-й минуте хозяева сократили разрыв до минимума усилиями Ника Бэйлена, но отыграться не сумели.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.