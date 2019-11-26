«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил минское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от «Адмирала», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Команда из Владивостока одержала третью победу подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Подопечным Крэйга Вудкрофта удался первый период, где заброшенными шайбами отметились нападающие Андрей Костицын и Шейн Принс. На 29-й минуте клуб из Владивостока отыграл один гол усилиями Маркуса Юнга. Вскоре Юнг оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Больше в основное время зрители голов не увидели, встреча перешла в овертайм. Победу в дополнительное время «Адмиралу» принёс Юрий Петров.