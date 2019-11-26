«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил минское «Динамо»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от «Адмирала», встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Команда из Владивостока одержала третью победу подряд.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Подопечным Крэйга Вудкрофта удался первый период, где заброшенными шайбами отметились нападающие Андрей Костицын и Шейн Принс. На 29-й минуте клуб из Владивостока отыграл один гол усилиями Маркуса Юнга. Вскоре Юнг оформил дубль, восстановив равновесие на табло. Больше в основное время зрители голов не увидели, встреча перешла в овертайм. Победу в дополнительное время «Адмиралу» принёс Юрий Петров.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Костицын (Ковыршин, Демков) – 07:32' (5x5) 2:0 Принс (Спунер) – 18:17' (5x5) 2:1 Юнг (Лалонд, Вихарев) – 28:32' (5x4) 2:2 Юнг (Лалонд) – 34:16' (5x5) 2:3 Петров (Осипов, Вихарев) – 63:50' (4x3)
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