«Бостон» на выезде разгромил «Монреаль» — 8:1.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1.

Заброшенными шайбами в составе «Брюинз» отметились Джейк Дебраск, Брэд Маршан (1+2), Андерс Бьорк, Чарли Койл (1+1) и Дэнтон Хайнен.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Также 2 голевые передачи на счету у Давида Крейчи.

Единственную шайбу «Монреаля» забросил Ши Уэбер. Ассистентские баллы на свой счёт записали Брендан Галлахер и Томаш Татар.

Таким образом, «Бостон» одержал четвёртую победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».