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«Бостон» на выезде разгромил «Монреаль» — 8:1.

«Бостон» на выезде разгромил «Монреаль» — 8:1.
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1.

Заброшенными шайбами в составе «Брюинз» отметились Джейк Дебраск, Брэд Маршан (1+2), Андерс Бьорк, Чарли Койл (1+1) и Дэнтон Хайнен.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик. Также 2 голевые передачи на счету у Давида Крейчи.

Единственную шайбу «Монреаля» забросил Ши Уэбер. Ассистентские баллы на свой счёт записали Брендан Галлахер и Томаш Татар.

Таким образом, «Бостон» одержал четвёртую победу подряд. «Монреаль» в свою очередь потерпел пятое поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 8
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Курали, Крейчи) – 08:03' (5x4)   1:1 Уэбер (Галлахер, Татар) – 12:41' (5x5)   1:2 Пастрняк (Койл, Маршан) – 14:24' (5x4)   1:3 Маршан (Койл) – 19:23' (5x5)   1:4 Пастрняк (Маршан, Хара) – 20:08' (5x5)   1:5 Бьорк (Курали) – 21:10' (5x5)   1:6 Пастрняк (Карло, Крейчи) – 29:06' (5x5)   1:7 Койл (Крюг, Курали) – 48:26' (5x5)   1:8 Хайнен – 57:58' (5x5)
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