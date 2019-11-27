17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»

Тренерские штабы СКА и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.

В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров. Он займёт место в воротах с первых минут. Аскаров является победителем Кубка мира U17 в 2018 году, серебряным призёром ЮЧМ-2019.

СКА:

Аскаров (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Галенюк — Дыбленко, Кагарлицкий — Кемппайнен — Подколзин;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Земчёнок, Марченко — Дергачёв — Кетов — Кукштель.

«Сочи»:

Налимов (Шикин);

Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;

Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;

Александров — Назаревич, Макаренко — Калетник — Алтыбармакян;

Гордеев, Мосалёв — Старков — Архипов — Томилин.