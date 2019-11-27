17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»

Тренерские штабы СКА и ХК «Сочи» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.
В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров. Он займёт место в воротах с первых минут. Аскаров является победителем Кубка мира U17 в 2018 году, серебряным призёром ЮЧМ-2019.
СКА:
Аскаров (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Галенюк — Дыбленко, Кагарлицкий — Кемппайнен — Подколзин;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Земчёнок, Марченко — Дергачёв — Кетов — Кукштель.
«Сочи»:
Налимов (Шикин);
Бертильссон — Эллис, Коллинз — Розен — Стрёмвалль;
Петров — Погоришный, Лугин — Точицкий — Шмелёв;
Александров — Назаревич, Макаренко — Калетник — Алтыбармакян;
Гордеев, Мосалёв — Старков — Архипов — Томилин.
- 27 ноября 2019
-
19:49
-
18:55
-
18:46
-
18:20
-
18:11
-
18:01
-
17:25
-
17:25
-
16:50
-
16:36
-
16:22
-
15:34
-
15:17
-
15:11
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
13:54
-
13:32
-
13:15
-
12:45
-
12:35
-
12:21
-
11:58
-
11:35
-
11:20
-
10:59
-
10:25
-
10:06
-
09:51
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:40
-
08:20