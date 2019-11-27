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Бриндамор: Свечников по-настоящему освоился в НХЛ

Бриндамор: Свечников по-настоящему освоился в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре российского форварда команды Андрее Свечникове. Российский форвард в 24 матчах набрал 27 (11+16) очков.

«Мне кажется, он по-настоящему освоился в лиге. Первые 40-50 матчей в прошлом году ушли на притирку. Требовалось время, чтобы понять, где ты оказался и как себя вести. Сейчас у него нет проблем — ни вне льда, ни в игре, где он способен противостоять абсолютно любым оппонентам», — приводит слова Бриндамора русскоязычная версия сайта НХЛ.

Россиянин стал первым игроком до 20 лет в истории клуба, кому удалось продлить результативную серию в НХЛ до семи матчей. В сезоне-2016/17 у нападающего Себастьяна Ахо была серия из шести матчей с набранными очками.

Свечников — первый игрок «Каролины» до 20 лет, набравший очки в 7 матчах подряд
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