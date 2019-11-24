Свечников — первый игрок «Каролины» до 20 лет, набравший очки в 7 матчах подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча, проходившая на «Пи-Эн-Си-Арена», завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Нападающий «уранов» Андрей Свечников продлил результативную серию до семи матчей, отметившись голом и результативной передачей. Россиянин стал первым игроком до 20 лет в истории клуба, кому покорился такой рубеж. В сезоне-2016/17 у нападающего Себастьяна Ахо была серия из шести матчей с набранными очками.
В нынешнем сезоне 19-летний Свечников провёл 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 11 результативных бросков и 15 голевых передач с показателем полезности «+8» и 18 минутами штрафного времени. Трижды голы Свечникова оказывались победными.
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