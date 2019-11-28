«Бостон» продлил контракты с Койлом и Вагнером

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини объявил о продлении контрактов с нападающими Чарли Койлом и Крисом Вагнером.

Койл подписал шестилетнее соглашение до конца сезонa-2025/26 на сумму в размере $ 5,25 млн в год. Вагнер – трехлетнее соглашение до конца сезона-2022/23 на сумму в размере $ 1,35 млн в год.

В этом сезоне 27-летний Койл набрал 14 очков (5+9) за «Бостон», с рейтингом полезности «+5» в 24 сыгранных матчах. Вагнер – 5 очков (1+4) в 23 матчах этого сезона.