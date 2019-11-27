«Бостон» забил 8 голов, у Пастрняка хет-трик! Овечкин может забыть о «Ришаре»?

23 гола в 24 матчах, один покер, один хет-трик и один дубль — таковы снайперские достижения Давида Пастрняка в нынешнем сезоне. Чешский форвард «Бостона забросил пять шайб в шести предыдущих матчах, а визит в Монреаль стал и для него, и для «мишек» в целом очень успешным.



В хоккейную Мекку «Бостон» приехал, имея в активе три победы подряд, в которых команда Брюса Кэссиди забросила 13 шайб. «Монреаль» же, напротив, потерпел четыре поражения кряду и находился не в лучшем состоянии, но болельщики «Канадиенс» надеялись на то, что потеря ведущего центрфорварда Патриса Бержерона увеличит шансы их любимцев.

В НХЛ снова суперсейв! Раск вытащил шайбу из пустых ворот без помощи ловушки Игрок «Баффало» бросал наверняка, но вратарь «Бостона» никогда не сдаётся.

«Пока нет никаких сроков относительно его возвращения. Мы хотим убедиться, что когда он вернётся в состав, то не будет подвергать себя дальнейшему риску травм», — сказал Кэссиди, не раскрыв подробностей о травме нижней части тела. Однако и без Бержерона «Бостон» оказался на порядок сильнее, одержав самую крупную победу за 45 лет, а хоккеисты «Канадиенс» подверглись обструкции со стороны домашних трибун.

Борьба в этом матче была замечена только в первом периоде, когда капитан «Канадиенс» Ши Уэбер забил единственный гол своей команды, сделав счёт 1:1. «Монреаль» нанёс гораздо больше бросков по воротам, но шайба с упорством влетала в ворота хозяев, делая бесполезными все усилия красно-синих. За пять минут до первого перерыва Давид Пастрняк реализовал удаление Нейта Томпсона, забив свой первый гол в матче, который оказался победным.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Едва начался второй отрезок, как Пастрняк отличился снова — после стартового вбрасывания во втором периоде прошло всего 8 секунд. Получив шайбу на чужой синей линии, чех нехитро сместился в центр и хлёстко бросил кистевым, обескуражив и оборону, и вратаря «хабов».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Порыв Пастрняка поддержал Андерс Бьорк, отличившийся через одну минуту, а ближе к середине второго периода чешский снайпер отпраздновал «трюк со шляпой», подправив шайбу на пятачке.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Здорово, что многие наши парни отметились в протоколе набранными очками. Два очка, одно очко — не важно. Завтра всё равно не будет иметь значения, выиграли мы 8:1 или 1:0. Откровенно говоря, в первых сменах я чувствовал себя неважно, но это хоккей, такое бывает», — заявил Пастрняк, которого за океаном прозвали Паста.



Набранными очками в этом матче отметились 12 хоккеистов «Бостона», а фанаты «Монреаля» были так расстроены, что при счёте 1:8 в конце третьего периода кто-то из болельщиков выбросил на лёд белое полотенце.

Календарь и результаты «Бостон Брюинз»

«Поражение от «Рейнджерс» было разочаровывающим, потому что упустили преимущество в четыре шайбы. Проигрыш «Бостону» — это просто стыд, потому что «Монреаль», по сути, так и не появился на льду. Соперник максимально использовал свои шансы», — отметил обозреватель Montreal Gazette Пэт Хикки.



Пастрняк лидирует в снайперской гонке, обгоняя Коннора Макдэвида на 5 шайб, а Александра Овечкина — на 8. Более того, чешский форвард «Бостона» забил 23 гола менее, чем за 25 матчей, став самым скорострельным хоккеистом за 14 лет — последний раз цифры в 23 шайбы так быстро достигал Симон Ганье («Филадельфия», сезон-2005/06). Темп Овечкина в последних встречах был не очень высоким — лишь 2 гола в восьми матчах, и догнать набравшего ход Пастрняка будет очень непросто, хотя россиянин традиционно удачно проводит финальный отрезок регулярного чемпионата.