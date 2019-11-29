Кожевников: «Трактор» набирает обороты, команда будет биться за плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

«Трактор» одержал важную для себя победу над «Салаватом», турнирное положение у Челябинска не позволяет терять очки. Я бы отметил комплектование челябинцев, у них сильная легионерская позиция. Хорошо играют те же Седлак и Гика. Заметно и то, что с Сухачёвым в воротах у оборонительной линии стало больше уверенности, всё-таки Демченко многовато ошибался, а в КХЛ наказывают едва ли не за каждую ошибку.

Видно, что Челябинск начинает набирать обороты, набрано уже четыре очка в трёх матчах, да и игра с ЦСКА была такой, что можно было набирать очки, но сказался высокий класс соперника. Считаю, что «Трактор» по-прежнему будет биться за плей-офф. Никакого отчаяния у команды я не вижу. Шансы на попадание в восьмёрку на Востоке есть», — сказал Кожевников «Чемпионату».