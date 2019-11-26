Обгонит ли СКА чемпиона, заведётся ли «Трактор»? Интриги второй части сезона КХЛ

Клубы КХЛ в среднем провели уже по 30 матчей в нынешнем регулярном чемпионате. Рассказываем, какие главные интриги припасены командами на вторую часть регулярки и от кого и чего стоит ожидать.

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Кто окажется сильнее в «армейской» гонке?

Судя по последним матчам с участием ЦСКА и СКА можно сделать выводы, что не всё далеко однозначно в давнем противостоянии двух «армейских» команд. Команду Игоря Никитина серьёзно лихорадит, а коллектив Алексея Кудашова наоборот, находится на подъёме. Между командами всего три очка разницы в таблице (в пользу москвичей), но у ЦСКА на игру меньше. В нынешней регулярке клуб с берегов Невы уже дважды уступил москвичам дома, однако уже совсем скоро (2 декабря) команды снова встретятся. На сей раз в Москве. У Питера будет отличная возможность догнать оппонента.

Продолжится ли бесшабашный хоккей «Торпедо»?

Команда Дэвида Немировски – одна из самых весёлых в чемпионате. Торпедовцы много забивают (наравне с «Ак Барсом», всего на один гол меньше), но и пропускают для одного из лидеров Западной конференции очень прилично (уже 90 (!) голов). Если команда из Нижнего Новгорода хочет удачно сыграть в плей-офф, то в обороне, безусловно, необходимо наводить порядок. И чем быстрее, тем лучше. Да, хоккей у «Торпедо» зрелищный, но это сейчас, когда есть право на ошибку. Думается, что в скором времени об этом всерьёз задумается и тренерский штаб команды.

«Торпедо» не страшен даже чёрт! Забили 5 голов за шесть минут Нижегородцы уже начали камбэк, и в это время Евгений Артюхин подарил им пять минут большинства.

Останется ли «Витязь» в зоне плей-офф?

Большой вопрос по команде из Подольска, которая резво начала регулярный чемпионат и лидировала во всём турнире, но сейчас серьёзно сдала, что было ожидаемо. Нельзя пройти всю регулярку в таком темпе, да и состав у «Витязя» не тот, чтобы не останавливаясь обыгрывать всех подряд. Так, в последних 13 матчах подмосковные хоккеисты выиграли всего дважды (!), что говорит о спаде и усталости команды. Учитывая, что соперники не дремлют, подольчане могут оказаться вне зоны плей-офф, хоть и отрыв от идущего девятым «Сочи» на данный момент составляет 10 очков.

Знарок vs Крикунов. Чья возьмёт?

Нешуточная борьба разгорается в дивизионе Боброва между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды идут нога в ногу, поэтому интересно, кто в результате окажется выше в турнирной таблице? Добавляет изюминки в этот спор тот факт, что обоими коллективами руководят опытные и многое повидавшие в своей жизни специалисты: Олег Знарок и Владимир Крикунов. Получится ли у Знарка, выигрывавшего в своё время два Кубка Гагарина с «Динамо», опередить свой бывший клуб? Для Олега Валерьевича это наверняка принципиально.

Как долго хандра будет мешать «Авангарду»?

В последнее время на «Авангард» свалилась какая-то напасть. Мало того, что по команде гулял вирус, так ещё и лазарет с травмированными хоккеистами в омском клубе постоянно переполнен. Даже главный тренер Боб Хартли говорил на пресс-конференциях, что впервые в своей карьере сталкивается с таким количеством травм. Это, конечно, не дело. Если всё это не прекратится во второй половине регулярки, то у Омска может банально не хватить сил. Сейчас, к чести «ястребов», они держатся более чем достойно и продолжают показывать достаточно сильный хоккей, лидируя в дивизионе Чернышёва и занимая вторую строчку на Востоке.

«Ак Барс» vs «Салават»: лучше ничего не придумать

Одна из самых главных интриг на Востоке – шесть «зелёных дерби», два из которых уже сыграны. Пока что счёт в противостоянии казанского и башкортостанского коллективов ничейный (1-1), но впереди болельщиков ждут ещё четыре схватки. В том числе и вынесенный матч в Давосе, который обещает стать вишенкой на праздничном торте. Вообще же игры между Казанью и Уфой являются главным украшением турнира. На первые две встречи между непримиримыми соперниками было любо дорого посмотреть! Ну а форвард юлаевцев Никита Сошников продолжает возглавлять гонку снайперов КХЛ с 17-ю заброшенными шайбами.

«Ак Барс» vs «Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Что будет с «Трактором»?

У команды Владимира Юрзинова уже 33 сыгранных матча и последнее место в Восточной конференции. Сумеет ли челябинский клуб совершить чудо и пробиться в плей-офф? Теоретические шансы по-прежнему есть, но всё будет зависеть сразу от нескольких факторов. Команда хорошо укомплектована и может дать бой, легионеры забивают, местных воспитанников хватает. Увы, главная беда нынешнего челябинского клуба – вратарская линия. Команду очень сильно подводит Василий Демченко, который просто проваливает нынешний сезон. Слабо играет и Федотов, зато первой победой в КХЛ (да ещё и сухой в игре с «Торпедо») порадовал Владислав Сухачёв. Для игроков «Трактора» созданы все условия, нужно лишь взять себя в руки и начинать выполнять свою работу.

«Трактор» и фанаты. Что происходит в Челябинске? Болельщики уральского клуба выражают недовольство. Разбираемся, в чём дело.

Надолго ли хватит сил «Адмиралу»?

Продолжает приятно удивлять «Адмирал». Команда Сергея Светлова, у которой самый низкий бюджет в КХЛ, стабильно идёт в середине турнирной таблицы Восточной конференции и пока не собирается сбавлять обороты, как это сделал «Витязь» на Западе. Шесть побед в последних семи матчах – результат для «моряков» более чем достойный. Но силы и возможности не безграничны, поэтому мы не удивимся, если во второй половине регулярного чемпионата «Адмирал» выступит хуже, чем в первой. На длительную дистанцию клуб из Владивостока не хватит.

Доработает ли Заварухин до конца сезона?

Не всё хорошо в «Сибири». У команды начался мощный спад, проиграно семь матчей подряд, а ведь впереди выездные игры с «Ак Барсом» и «Йокеритом». Что-то сломалось в механизме новосибирцев, такими темпами главный тренер Николай Заварухин может не доработать до конца сезона. Сам тренер уже устал искать причины поражений, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференциях. По всей видимости, в ближайшее время стоит ждать изменений в составе «Сибири», а саму команду ждёт тяжелейшая вторая часть регулярного первенства. Очередного пролёта мимо плей-офф гендиректору клуба Кириллу Фастовскому уже не простят.