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Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»

Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало» одержал первую победу после серии из двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение после трех побед кряду.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Защитник «Виннепега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 3 минуты и 59 секунд и не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Михеев) – 18:54' (5x5)   0:2 Таварес (Капанен) – 21:21' (4x4)   1:2 Скиннер (Ларссон, Монтур) – 25:45' (5x5)   2:2 Айкел (Богосян) – 29:43' (5x5)   3:2 Миттельштадт (Сканделла, Веси) – 32:08' (5x5)   4:2 Олофссон (Айкел, Сканделла) – 38:54' (5x5)   4:3 Тимашов (Спецца, Райлли) – 46:50' (5x5)   5:3 Веси – 48:34' (5x5)   5:4 Капанен (Петан, Холл) – 52:10' (5x5)   6:4 Айкел (Ристолайнен) – 59:33' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Пионк (Уилер, Лайне) – 21:08' (5x5)   0:2 Элерс (Уилер, Моррисси) – 29:13' (5x5)   0:3 Коннор (Шайфли, Лайне) – 41:51' (5x5)
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