Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.

Таким образом, «Баффало» одержал первую победу после серии из двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение после трех побед кряду.

В параллельном матче «Анахайм Дакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Защитник «Виннепега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 3 минуты и 59 секунд и не отметился результативными действиями.