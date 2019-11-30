Передача Михеева не спасла «Торонто» от поражения в матче с «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отметился результативной передачей.
Таким образом, «Баффало» одержал первую победу после серии из двух поражений кряду. «Торонто» в свою очередь потерпел первое поражение после трех побед кряду.
В параллельном матче «Анахайм Дакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Защитник «Виннепега» Дмитрий Куликов провёл на площадке 3 минуты и 59 секунд и не отметился результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2019, суббота. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Михеев) – 18:54' (5x5) 0:2 Таварес (Капанен) – 21:21' (4x4) 1:2 Скиннер (Ларссон, Монтур) – 25:45' (5x5) 2:2 Айкел (Богосян) – 29:43' (5x5) 3:2 Миттельштадт (Сканделла, Веси) – 32:08' (5x5) 4:2 Олофссон (Айкел, Сканделла) – 38:54' (5x5) 4:3 Тимашов (Спецца, Райлли) – 46:50' (5x5) 5:3 Веси – 48:34' (5x5) 5:4 Капанен (Петан, Холл) – 52:10' (5x5) 6:4 Айкел (Ристолайнен) – 59:33' (en)
- 30 ноября 2019
-
03:03
-
02:50
-
02:41
-
02:28
-
01:46
-
00:04
- 29 ноября 2019
-
23:54
-
23:37
-
23:20
-
23:06
-
22:43
-
22:30
-
22:16
-
22:07
-
21:39
-
21:34
-
21:19
-
20:48
-
20:39
-
20:15
-
19:51
-
19:35
-
19:31
-
19:00
-
18:53
-
18:29
-
18:20
-
18:06
-
17:31
-
17:12
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:23
-
15:52
Партнерский контент