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Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодёжной сборной России на МЧМ

Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодёжной сборной России на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Советник главы штаба национальной сборной Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин заменили Юрия Бабенко и Владимира Куликова в тренерском штабе молодёжной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Бывшие хоккеисты присоединятся к команде на сборе в УТЦ «Новогорск» 9 декабря для финального этапа подготовки к молодёжному чемпионату мира.

«Назначение — большая честь и огромная ответственность, как и вообще работа в системе Федерации хоккея России. Благодарен за доверие и сделаю всё возможное, чтобы принести пользу общему делу. Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьёзные и чёткие – победа в каждом матче на любом турнире. Это очередной шанс показать, что наша система подготовки «Красная машина» может и должна приносить позитивные результаты», — заявил Хабибулин.

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