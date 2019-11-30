Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодёжной сборной России на МЧМ

Советник главы штаба национальной сборной Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин заменили Юрия Бабенко и Владимира Куликова в тренерском штабе молодёжной сборной России. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Бывшие хоккеисты присоединятся к команде на сборе в УТЦ «Новогорск» 9 декабря для финального этапа подготовки к молодёжному чемпионату мира.
«Назначение — большая честь и огромная ответственность, как и вообще работа в системе Федерации хоккея России. Благодарен за доверие и сделаю всё возможное, чтобы принести пользу общему делу. Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьёзные и чёткие – победа в каждом матче на любом турнире. Это очередной шанс показать, что наша система подготовки «Красная машина» может и должна приносить позитивные результаты», — заявил Хабибулин.
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